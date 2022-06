Lukaku, Chelsea pone condizioni: Inter in attesa dell’ok definitivo – Sky

È arrivata a un punto di svolta la trattativa tra Inter e Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Matteo Barzaghi a Sky Sport, ora si attende soltanto l’ok definitivo della proprietà.

IN ATTESA DELL’OK – Si è accesa la trattativa per Romelu Lukaku e ora manca solo un fattore per la chiusura. Come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport: «L’Inter è venuta a conoscenza delle condizioni per riavere Lukaku, ed è disposta a fare uno sforzo per accontentare il giocatore. Le condizioni sono le seguenti: 10 milioni di euro più bonus per il prestito oneroso. Cifre che il club comunque si aspettava. Ora manca l’ok di Zhang che sta valutando la proposta degli inglesi per dare un’altra risposta. Tutte le parti stanno facendo uno sforzo, ora serve l’ok definitivo della proprietà. senza quello non si può chiudere, vedremo quando e se arriverà. I tempi non si possono indicare perché dipende da cosa vorrà rispondere la proprietà del club».