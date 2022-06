Lukaku-bis, si entra nel vivo della trattativa: ecco la richiesta del Chelsea – AP

Lukaku è sempre più vicino all’Inter. A differenza di quanto riportato in questi minuti da Sky Sport (vedi QUI), Alfredo Pedullà parla di una richiesta ufficiale del Chelsea non di oggi, ecco i dettagli.

I DETTAGLI – Secondo quanto riportato in questi minuti da Alfredo Pedullà, la richiesta del Chelsea per Romelu Lukaku è reale e non risale ad oggi. Si parla di una richiesta ufficiale di 10 milioni che risale addirittura al 15 giugno, poi ha aggiunto: «Nessuna call ieri, oggi tappa di avvicinamento senza contatti diretti. Confermato: dalle prossime ore si entra nel vivo».

Fonte: alfredopedulla.com