Genta: «Possibile tridente Inter? In Europa nessuno con tre giocatori così»

Dybala, Lukaku e Lautaro Martinez potrebbe essere il super tridente dell’Inter la prossima stagione qualora la dirigenza dovesse riuscire nell’impresa. Secondo Carlo Genta, intervenuto nel corso di Tutti Convocati su Radio 24, in Europa non ci sono molti reparti offensivi del genere

TRIDENTE DA SOGNO – Paulo Dybala, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è il tridente da sogno che l’Inter sta cercando di regalare a Simone Inzaghi. Secondo Carlo Genta, sarebbe quasi un’unicità nel panorama europeo: «Dybala ha caratteristiche diverse da Lukaku e Lautaro Martinez ma se la chimica riesce può diventare devastante. In Europa chi ce l’ha un tridente così? Non ci sono tanti reparti offensivi che possono darti le stesse caratteristiche di quei tre lì. Poi vediamo perché l’Inter può anche scommettere su una presunta fragilità di Dybala che poi magari arriva all’Inter e non prende nemmeno un’influenza. Se stanno tutti e tre bene non è che ci sono tante squadre con tre giocatori così in Europa».