Lukaku, Abramovich si muove per riportarlo al Chelsea. Inter chiara

Lukaku è tornato a essere nel mirino del Chelsea, club che lo ha avuto dal 2011 al 2013. Secondo Eurosport è il proprietario Roman Abramovich a voler seguire personalmente la questione.

RITORNO DIFFICILE – Per Romelu Lukaku al Chelsea si espone direttamente Roman Abramovich. Il patron dei londinesi, secondo Eurosport, ha deciso di voler riportare a Londra l’attaccante belga, che non aveva fatto granché nella sua esperienza coi Blues. Risulta esserci anche il Manchester City su di lui, ma l’Inter come noto non ha intenzione di privarsene. La situazione del club nerazzurro non esclude nessuna possibilità, ma appare complicato pensare a una rinuncia al belga. Abramovich, pur avendolo ceduto all’Everton nel 2013, ha continuato ad apprezzare Lukaku e vorrebbe tentare il colpo, considerate le difficoltà per arrivare a Erling Haaland e Harry Kane.

Fonte: Eurosport.co.uk – Dean Jones