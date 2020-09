Llorente di nuovo nel mirino dell’Inter? C’è chi lo dà per quasi fatto

Fernando Llorente Napoli

Llorente, un anno dopo, potrebbe trasferirsi all’Inter. L’attaccante è in uscita dal Napoli e sta cercando una sistemazione, con i nerazzurri che potrebbero prenderlo come quarto attaccante. A darlo per acquisto in dirittura d’arrivo è il sito argentino El Intransigente.

UN’ALTRA VECCHIA CONOSCENZA? – Fernando Llorente potrebbe ritrovare Antonio Conte all’Inter, così come sta per succedere con Arturo Vidal. L’attaccante spagnolo ha condiviso con il tecnico nerazzurro la stagione 2013-2014 alla Juventus, con diciotto gol in quarantacinque presenze in tutte le competizioni. El Rey Leon è in uscita dal Napoli, dopo una stagione in azzurro nel quale col passare dei mesi è finito ai margini della rosa. Peraltro un anno fa era proprio vicino ai nerazzurri. Secondo El Intransigente in Argentina Llorente è richiesto dall’Inter che starebbe per completare l’acquisto. Il Napoli ha intenzione di liberarsi del suo ingaggio, piuttosto pesante, ed è disposto a liberarlo a parametro zero. Sarebbe quindi la quarta scelta nell’attacco nerazzurro, dopo Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. L’idea è quindi di aggiungere un altro “usato sicuro” alla rosa di Conte, che troverebbe un altro giocatore che già conosce e senza necessità di ambientamento. Da capire se, nei prossimi giorni, questa voce dall’Argentina su Llorente all’Inter sarà confermata.

Fonte: ElIntransigente.com