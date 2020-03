Llorente, l’agente svela: “Ho incontrato l’Inter in estate! Interesse, ma…”

Marcos Llorente, eroe con l’Atletico Madrid ieri sera in occasione del ritono degli ottavi di finale di Champions League ad Anfield, è stato vicino all’Inter in estate. A confessarlo è l’agente del giocatore, lo zio Julio, intervistato da “Calciomercato.it”

IL RETROSCENA – L’Atletico Madrid ha sbancato Anfield (vedi qui) grazie a un eroe a sorpresa. Il suo nome è Marcos Llorente, centrocampista arrivato alla corte di Diego Simeone in estate. Il suo agente, lo zio Julio, ha svelato un importante retroscena: «Con l’Inter avemmo alcuni contatti nel corso dell’ultima estate rima del suo passaggio all’Atletico Madrid. Incontrai la dirigenza dei nerazzurri per cercare un accordo, ma al Real Madrid non è mai arrivata nessuna offerta da parte loro. Pertanto, una possibilità reale al 100% di portare Marcos all’Inter non c’è mai stata, nonostante il grande interesse mostratoci e gli incontri avvenuti».

Fonte: Alessandro Montano – Calciomercato.it.