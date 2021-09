L’Inter blocca Onana per la prossima stagione: intesa di massima – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, l’Inter in vista della prossima stagione ha bloccato Onana, portiere dell’Ajax.

INTESA – La dirigenza dell’Inter, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, si è già portata avanti con il lavoro per la prossima stagione bloccando il portiere dell’Ajax, Onana. Intesa di massima con il giocatore che questa estate ha rifiutato diverse offerte e non rinnoverà il suo contratto con la squadra olandese. Intesa che, specifica il “Corriere dello Sport”, da non considerare “di ferro”, dal momento in cui c’è ancora un’altra sessione di mercato – quella di gennaio -, e tutto può ancora succedere.

Fonte: Corriere dello Sport