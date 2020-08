Lazaro in uscita dall’Inter, adesso manca solo l’annuncio: tutto pronto – Bild

Lazaro tra pochissimo non sarà più un giocatore dell’Inter, almeno per la stagione 2020/21. In Germania – precisamente sul quotidiano Bild – si dà per fatto il suo imminente ritorno in Bundesliga. Atteso a breve l’annuncio ufficiale

ANNUNCIO IN ARRIVO – Tempo di addii in casa Inter, anzi di arrivederci. Il classe ’96 Valentino Lazaro è prossimo a firmare con il Borussia Monchengladbach, dove si trasferirà in prestito annuale con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Sulle cifre si attendono ovviamente conferme anche dall’Inter. Intanto Lazaro in mattinata ha già superato le visite mediche di rito ed è stato convocato in sede per la firma del contratto. L’ufficialità è attesa a breve da parte di entrambi i club, probabilmente già nel primo pomeriggio di oggi. Nuovo futuro in Germania per l’esterno austriaco, acquistato poco più di un anno fa dai tedeschi dell’Hertha Berlino. In mezzo anche il prestito agli inglesi del Newcastle, che hanno deciso di non riscattarlo dall’Inter.