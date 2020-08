Inter con vista sul Siviglia: nel pomeriggio il primo allenamento – Sky

L’Inter dopo la grande vittoria di ieri contro lo Shakhtar Donetsk comincia da oggi a pensare alla finale di Europa League contro il Siviglia. Nel pomeriggio il primo allenamento. Il punto di Andrea Paventi in collegamento dalla Germania per “Sky Sport 24”

PRIMO ALLENAMENTO – Mattinata di riposo per l’Inter, da questo pomeriggio si comincia a pensare alla finalissima di Europa League: «E’ appena finito il pranzo, stamattina c’è stato riposo con qualche concessione come la colazione libera, ma nel pomeriggio ci sarà allenamento e si comincerà a pensare al Siviglia. Sarà una sfida diversa da quelle precedenti, ma la vittoria di ieri ti porta di positivo la condizione di forma di una squadra che migliora, con equilibrio difensivo ed entusiasmo. L’avversario sarà diverso e bisognerà recitare un altro spartito. Si comincerà da oggi con giocatori carichi e concentrati contro un Siviglia che vince sempre le finali, ma le serie sono fatte per essere interrotte».