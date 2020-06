Lautaro Martinez, Inter non cede al Barcellona. La colpa? Del PSG!

Secondo il quotidiano spagnolo Sport, dietro la presa di posizione dell’Inter nei confronti del Barcellona per quanto riguarda la trattativa Lautaro Martinez, ci sarebbe il PSG.

PRESA DI FORZA – Ormai è chiaro anche ai muri: l’Inter non lascerà partire Lautaro Martinez per un centesimo in meno del valore della sua clausola rescissoria da 111 milioni. Secondo i media spagnoli, però, ciò che permette alla società nerazzurra di restare forte sulla propria posizione è l’acquisto di Mauro Icardi da parte del PSG: 5o milioni di euro che, finanziariamente, permettono ai milanesi di non avere necessità di cedere i propri giocatori. Il Barcellona, dal canto suo, ha fatto sapere di non voler andare oltre i 65 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo, offerta rifiutata dai nerazzurri.

Fonte: Sport.es