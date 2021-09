Lautaro Martinez, a mercato finito arriva il rinnovo con l’Inter: firma oggi?

Lautaro Martinez rinnoverà il suo contratto con l’Inter, ormai non è più questione di “se” ma di “quando”. Oggi, secondo Rai Sport, previsto un nuovo vertice col suo agente dove è possibile arrivino le firme.

TUTTO FATTO – Finito il mercato l’Inter si sposta alla questione rinnovi di contratto. Il primo è quello di Lautaro Martinez, per il quale le basi con l’agente Alejandro Camano sono già state poste nella seconda parte di agosto. Dubbi ormai non ce ne sono più, il Toro prolungherà. Secondo Ciro Venerato di Rai Sport già oggi può arrivare la firma, con un nuovo incontro con chi assiste l’attaccante argentino. Lautaro Martinez rinnoverà per altri cinque anni, peraltro togliendo la clausola rescissoria che era apparsa come uno “spauracchio” un anno fa, quando c’era l’interesse (poi svanito per mancanza di soldi) del Barcellona.