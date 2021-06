Lautaro Martinez come Hakimi: Inter chiede almeno 80 milioni – CdS

La cessione di Achraf Hakimi basterà per raggiungere la quota richiesta da Suning per questo mercato? La dirigenza spera di sì e lavorerà verso questo senso. Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola non è da escludere anche una possibile cessione di Lautaro Martinez, ma dovrà portare un’offerta importante.

COME HAKIMI – L’Inter spera che con la cessione di Achraf Hakimi nessun altro big dovrà essere ceduto per aggiustare i conti nerazzurri. La dirigenza lavorerà verso questo senso, considerando anche esuberi importanti da piazzare, come nel caso di Joao Mario, ma anche Valentino Lazaro, Dalbert e Radja Nainggolan. La seconda variabile è quella legata a Lautaro Martinez, altro gioiello del club. Beppe Marotta dal canto suo non ha mai messo un freno alle cessioni, come nel caso di Hakimi: nessuno è obbligato a rimanere. Questa volta però il centravanti dovrà portare un’offerta importante da almeno 80-90 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

