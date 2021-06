Inzaghi secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, domani sarà ufficialmente l’allenatore dell’Inter. Poi ci sarà la visita in Viale della Liberazione e ad Appiano Gentile.

DOMANI UFFICIALE – Ancora poche ore e Simone Inzaghi sarà ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter. Sistemati tutti gli ultimi dettagli, soprattutto quelli legati con la sua ormai ex squadra, la Lazio, il nuovo tecnico nerazzurro è pronto ad essere presentato. Come riportato dal “Corriere dello Sport”, la firma sul contratto ormai c’è da una settimana, si trattava solo di ricevere il via libera che finalmente è arrivato. La programmazione della stagione in parte è già stata fatta in conference call con il resto della dirigenza, quindi domani oltre l’ufficialità non resterà altro che visitare la sede di Viale della Liberazione e soprattutto Appiano Gentile, in compagnia dei suoi collaboratori che lo seguiranno in questa nuova avventura.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua

