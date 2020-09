Lautaro Martinez, Barcellona torna in scena: il piano blaugrana

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Barcellona-Inter

Il Barcellona sarebbe pronto ad entrare in campo per Lautaro Martinez (ancora una volta) dopo l’addio di Luis Suarez in direzione Atletico Madrid

SITUAZIONE – Il Barcellona avrebbe in mente due nomi per rimpiazzare Luis Suarez. Stando a Cuatro.com, uno sarebbe Memphis Depay del Lione. Questa sarebbe la pista più semplice, in quanto un’operazione di mercato di questo genere costerebbe circa 25 milioni di euro. Molto più onerosa sarebbe quella per Lautaro Martinez. L’Inter chiederebbe più di 100 milioni ed inoltre questo colpo aumenterebbe ancora una volta il conto salariale. Allo stesso tempo l’attaccante argentino sarebbe il preferito dai catalani e dallo stesso Leo Messi. Per questo non sarebbe escluso un ultimo tentativo da parte del club blaugrana per portarsi a casa il centravanti. Tuttavia, lo stesso portale ricorda che solo pochi giorni fa gli agenti del calciatore affermavano categoricamente che il futuro della punta albiceleste era a Milano.

Fonte: Cuatro.com