Skriniar, Tottenham in pole ma corsa a tre: Inter chiara

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Milan Skriniar sarebbe un serio obiettivo del Tottenham, ma gli Spurs non sarebbero il solo club sul difensore dell’Inter

PRETENDENTI – Il Tottenham avrebbe messo nel mirino Milan Skriniar. Secondo il Sun, colloqui sarebbero in corso tra gli Spurs e l’Inter per trovare un accordo sul cartellino del difensore, per il quale la richiesta nerazzurra resterebbe al momento di 55 milioni di sterline. Tuttavia il club londinese non sarebbe solo nella corsa allo slovacco, pur essendo in questo momento in pole position rispetto alla concorrenza. Infatti a mettere nel mirino il centrale ci sarebbero anche il Manchester United e il PSG.

