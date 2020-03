Lautaro Martinez, il Barcellona prova lo scambio multiplo. L’Inter cede?

Per Lautaro Martinez il Barcellona sembra disposto a fare di tutto. Anche oggi il quotidiano catalano Sport, come già avvenuto più volte ai media spagnoli di recente (vedi articolo), dedica la prima pagina all’attaccante dell’Inter: ci sarebbe la possibilità di fare uno scambio.

SEMPRE ALL’ATTACCO – Di seguito la prima pagina del quotidiano spagnolo Sport, che sarà in edicola fra poche ore: “Scambio per Lautaro Martinez. Il Barcellona vuole scontare l’acquisto con l’inserimento di vari giocatori. L’Inter vede questa opzione di buon occhio e l’operazione può essere possibile”. Non sono stati segnalati, almeno in prima pagina, i giocatori che nel caso potrebbero rientrare nello scambio.