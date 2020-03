Nappi: “Riprendere la Serie A? Fantascienza! Nessuno pensa ai calciatori”

Nappi è dell’idea che la Serie A 2019-2020 non potrà riprendere e dovrà quindi essere abbandonata. L’ex attaccante, ora allenatore del BSU Beijing (formazione cinese), è intervenuto in collegamento (ma dall’Italia) con “Sportitalia Mercato” e ha raccontato gli scenari che lui ha vissuto in prima persona.

STOP OBBLIGATO – Marco Nappi, allenando un club cinese, ha potuto vedere prima ancora dell’Italia gli effetti disastrosi del Coronavirus. Per questo motivo l’ex attaccante è molto scettico sulla possibilità che la Serie A si chiuda, anche in estate: «Per me è fantascienza. Nessuno ha pensato alla salute dei giocatori, penso ce ne siano più di quanti hanno dato annuncio. Siamo sicuri che i medici daranno l’OK ad allenarsi subito, visto che sta morendo tante gente? Non è una semplice influenza: è un virus che attacca i polmoni. Siamo sicuri che i giocatori che hanno preso questo virus possano riprendere ad allenarsi e non abbiano strascichi? Questa è una domanda che faccio a tutti».