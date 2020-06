Lautaro Martinez-Barcellona, no “caso Icardi”! Inter, uno scenario possibile

Lautaro Martinez non sarà un “caso Icardi”, anche se resta un obiettivo del Barcellona che non ha però ancora nessun accordo con l’Inter

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, ovviamente a Lautaro Martinez piacerebbe giocare con Lionel Messi. Allo stesso tempo però, l’attaccante argentino non avrebbe intenzione di forzare con l’Inter per ottenere l’addio dalla squadra nerazzurra. Insomma non si profilerebbe alcun “caso Icardi“. Il centravanti sarebbe dunque in attesa dell’evoluzione della trattativa prima di parlare di contratto e cifre con il Barcellona. Un’operazione che non sarebbe vicina alla conclusione. Ancora nessun accordo tra i club per la cessione del giocatore. E non è arrivato neppure il pagamento della clausola da parte della società catalana. Ad oggi quindi la fumata banda non sarebbe dietro l’angolo.

RINNOVO – Nel caso in cui questa non giungesse, il calciatore si siederebbe al tavolo con i nerazzurri per il rinnovo del contratto. Un prolungamento che vedrebbe il suo ingaggio aumentare considerevolmente dagli attuali meno di 2 milioni di euro. Uno scenario che potrebbe diventare realtà tra qualche settimana qualora non le due squadre non trovassero un’intesa per il trasferimento della punta.

Fonte: Alessio Alaimo – TuttoMercatoWeb.com