Lautaro Martinez-Barcellona, ingaggio monstre! Inter irremovibile

Lautaro Martinez e Barcellona avrebbero raggiunto un accordo per un contratto monstre, lo stesso non si potrebbe dire tra blaugrana e Inter

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sport, Lautaro Martinez e il Barcellona avrebbero trovato un’intesa sull’ingaggio che l’attaccante percepirebbe in maglia blaugrana. Sarebbe un contratto da ben 12 milioni di euro più bonus a stagione per cinque anni, per una parte fissa totale da 60 milioni. Nessun commento su questa voce da parte del club catalano. Niente intesa invece tra i club, con l’Inter che starebbe continuando a chiedere almeno 80 milioni come cifra base. Gli spagnoli invece offrirebbero 60 milioni più due contropartite tecniche. Il quotidiano iberico sarebbe però ottimista sul fatto che alla fine si giungerà a una conclusione positiva della trattativa.