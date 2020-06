Lautaro Martinez-Barcellona, accordo sull’ingaggio. E i conti con l’Inter?

Lautaro Martinez è il primo obiettivo del Barcellona e, nonostante problemi finanziari, la proposta al calciatore sarebbe già arrivata. Lo riporta in prima pagina il quotidiano catalano Sport, che però non fa i conti con l’accordo fra le due società.

ACCORDO… PARZIALE – In Spagna si continua a parlare con certezza di un affare che, senza accordi fra le società, non può concretizzarsi. A meno che non si paghi la clausola da centoundici milioni di euro, che i catalani continuano ad aggirare. Questa la prima pagina di Sport: “Lautaro Martinez–Barcellona OK. L’attaccante avrebbe raggiunto un accordo con il club blaugrana per firmare per le prossime cinque stagioni e guadagnare dodici milioni di euro all’anno. L’Inter dà per persa la sua stella, però non ha ancora chiuso nessun’intesa con il Barcellona”.