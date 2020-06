Tonali, speranza fondata Inter ma entro una data. Restyling Juventus – SI

Condividi questo articolo

Tonali sembra essere diviso fra Inter e Juventus, con il centrocampista che presumibilmente lascerà il Brescia a fine stagione. Alfredo Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha parlato di una data per raggiungere l’accordo con Cellino.

MUOVERSI SUBITO – Così Alfredo Pedullà su Sandro Tonali: «Che piaccia molto all’Inter non ci sono dubbi, ma io non cambio il borsino cronologico. È anche una questione di coerenza, poi le cose possono cambiare e l’abbiamo visto per Dejan Kulusevski. Da gennaio è in vantaggio la Juventus, che su Tonali avrebbe voluto chiudere. Poi si è inserita l’Inter, che se dovesse riuscire a chiudere nei prossimi quindici giorni, magari con il tesoretto di Mauro Icardi, potrebbe avere delle speranze fondate. Ma non credo che Massimo Cellino voglia chiudere entro i prossimi quindici giorni, quindi credo che sarà un discorso molto lungo. La Juventus si è mossa prima ed è la prima scelta, per me farà due centrocampista perché ne usciranno tre. È assolutamente dentro su Tonali, pur essendoci l’Inter: la Juventus ha questo vantaggio di essersi mossa prima. Non credo che saranno dei tempi brevi. Io credo che la Juventus abbia tanto bisogno di Tonali, come l’Inter: chi non dovesse prenderlo vivrebbe di rimpianti».