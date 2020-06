Lautaro Martinez, impegno con Barcellona e Inter: la situazione – MD

Lautaro Martinez al Barcellona fa tanto discutere la stampa spagnola. Così come Sport (vedi articolo) anche il Mundo Deportivo, l’altro quotidiano catalano, ritiene che l’argentino abbia intenzione di trasferirsi ai blaugrana. Ma per l’Inter resterebbe una possibilità concreta di trattenerlo, senza accordo fra i club.

SE NON C’È ACCORDO RESTA – Qui di piani B, a differenza della Serie A, non ce ne sono. Il quotidiano catalano Mundo Deportivo è piuttosto netto: “Impegno per Lautaro Martinez. Ha comunicato all’Inter che, se dovesse andare via, andrebbe soltanto al Barcellona, mentre il club milanese è al lavoro per cercare un sostituto nel mercato”.