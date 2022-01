Kurzawa da escludere per l’Inter: no secco. Dubbio Luiz Felipe – SI

Si è (di nuovo) parlato in questi giorni di Kurzawa del PSG per l’Inter, ma il terzino francese secondo Pedullà non rientra nei piani dei nerazzurri. Da Sportitalia Mercato il giornalista tiene Luiz Felipe buono soprattutto per Inzaghi.

CHI DIETRO? – Alfredo Pedullà fa il punto sulla retroguardia dell’Inter: «La ricerca di un difensore centrale proseguirà, senza grande fretta perché Stefan de Vrij ha il contratto in scadenza nel 2023. Luiz Felipe della Lazio è un profilo che, alla luce della prestazione imbarazzante di ieri, fai fatica a prendere in considerazione. Però piace a Simone Inzaghi, non è considerato un titolare: se non rinnovasse con la Lazio potrebbe essere un idea. Layvin Kurzawa lo togliamo dalla lista, non è un profilo che piace all’Inter e il PSG sta provando a offrirlo a tutti».