Salernitana, altro positivo al COVID-19. Attesa per il Verona

La Salernitana non gioca dalla partita con l’Inter per via di un pesante focolaio. Non si è ancora risolto: anche oggi un positivo al COVID-19. Adesso sono otto, ma visto il nuovo protocollo (vedi articolo) non è scontato il rinvio col Verona domenica alle 20.45.

ANCORA UNO – “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al COVID-19“.

Fonte: ussalernitana1919.it