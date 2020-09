Kumbulla, operazione troppo costosa per Inter (e Lazio): le cifre – SI

Marash Kumbulla Verona

Kumbulla rischia di saltare il suo “salto di qualità” a causa di un prezzo fuori mercato. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – spiega cosa sta frenando da mesi Inter e Lazio

PREZZO ESAGERATO – Mercato fermo finché le cifre non scendono, Alfredo Pedullà non ha dubbi: «Marash Kumbulla è un grandissimo prospetto ma è un’operazione da 20 milioni di euro massimo, non da 25-28 milioni come si dice. Piace da tempo all’Inter, che però ora non può fare questa operazione. La Lazio vorrebbe farla ma le cifre sono ancora troppo alte». Pedullà sostiene che la richiesta economica dell’Hellas Verona per il difensore centrale classe 2000 sia completamente fuori mercato, oggi.