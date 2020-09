Skriniar, 90 minuti in Israele-Slovacchia: beffa nel finale

Milan Skriniar Slovacchia-Croazia

Dopo la sconfitta contro la Repubblica Ceca, arriva la beffa per Milan Skriniar: il difensore infatti, in campo per tutti i 90 minuti di Israele-Slovacchia, ha visto la sua Nazionale venire rimontata in pieno recupero.

BEFFATI – Termina 1-1 Israele-Slovacchia, sfida valevole per la Lega B di UEFA Nations League. Milan Skriniar, difensore dell’Inter e della Nazionale slovacca, è rimasto in tempo per tutta la durata dell’incontro. Una beffa per lui, dal momento che proprio gli slovacchi sono stati in vantaggio per 0-1 fin dal 14′ del primo tempo. Poi, quando tutto sembrava ormai fatto, nel recupero il gol degli israeliani con Elmkies, valevole per l’1-1 finale.