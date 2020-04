Kumbulla colpo dell’Inter in difesa: scatto nerazzurro. Ecco...

Kumbulla colpo dell’Inter in difesa: scatto nerazzurro. Ecco il prezzo – Sky

Kumbulla ha rappresentato il perno difensivo della grande sorpresa Verona. Il giovane centrale è riuscito ad attirare l’attenzione dei top club italiani, a suon di ottime prestazioni. Il Napoli ora sembra dietro l’Inter (qui i dettagli) nella corsa al calciatore nella prossima estate

CENTRALE DA SEGUIRE – Marash Kumbulla sarà protagonista nei prossimi mesi sul mercato. Secondo quanto filtra e riporta SkySport24, l’Inter è ora in pole position nella corsa al centrale del Verona. Il difensore, inoltre, sembra particolarmente attratto dall’idea di passare in nerazzurro, inserendosi nel progetto di Antonio Conte. Il Napoli è quindi in secondo piano, mentre il prezzo si dovrebbe aggirare sui 25-30 milioni.