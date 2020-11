Kondogbia-Atletico Madrid, Inter non puÃ² sorridere: il motivo

Kondogbia-Atletico Madrid, Inter non può sorridere: il motivo

DETTAGLI – Queste le parole di Fabrizio Romano sul trasferimento dell’ex centrocampista dell’Inter, Geoffrey Kondogbia, dal Valencia all’Atletico Madrid all’interno de “La Soffiata” sul canale “Spreaker” di “Calciomercato.com”. «L’Atletico ha chiuso l’operazione in extremis dopo aver riflettuto a lungo dal 5 ottobre, tutto fatto per Kondogbia pagato poco più di 20 milioni più bonus con anche percentuale sulla rivendita, questa la cifra incassata. E proprio alla luce di questa valutazione non può sorridere l’Inter che non guadagna dalla rivendita di Kondogbia. Alla luce degli accordi stipulati col Valencia, infatti, la rivendita era del 20% sulla plusvalenza in caso di cessione per più di 25 milioni, cifra pagata all’epoca dagli spagnoli. Stavolta è costato meno, quindi niente guadagno per l’Inter da Kondogbia. Che va subito da Simeone».

