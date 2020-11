Skriniar, non solo il Tottenham: spunta un’altra big della Premier League

Milan Skriniar Atalanta-Inter

In Premier League potrebbe scatenarsi una sfida di mercato per il difensore dell’Inter Milan Skriniar: su di lui Tottenham e Liverpool

INDISCREZIONE – Secondo quanto riferito da ESPN, a seguito dell’infortunio di Virgil van Dijk, il Liverpool avrebbe intenzione di tornare sul mercato per prendere un altro difensore. Uno dei nomi nel mirino sarebbe quello di Milan Skriniar. Lo slovacco è stato vicino al Tottenham in estate. Gli Spurs non avrebbero mollato per gennaio o, più probabilmente, per la prossima estate. L’irruzione dei Reds sul centrale dell’Inter potrebbe però complicare il quadro al club londinese. Infatti quest’ultimo dovrebbe effettuare delle uscite prima di ricavare la liquidità necessaria per far partire l’assalto in casa nerazzurra.

Fonte: Espn.co.uk