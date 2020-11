Kondogbia all’Atletico Madrid, Inter pronta ad incassare: le cifre

kondogbia

Geoffrey Kondogbia sarà tra poco un giocatore dell’Atletico Madrid: affare in dirittura d’arrivo con il Valencia, ma anche l’Inter è pronta ad incassare

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da AS, Geoffrey Kondogbia è in arrivo all’Atletico Madrid. I Colchoneros verseranno 20 milioni di euro nelle casse del Valencia. Quest’ultimo girerà 5 milioni all’Inter, in quanto nell’accordo della cessione del 2018 il club nerazzurro aveva previsto il 25% su una futura rivendita del centrocampista francese.