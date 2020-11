Marani: “Errore arbitrale però mi aspetto di più dall’Inter! Eriksen…”

Matteo Marani

L’Inter ieri è riuscita a portare a casa un pareggio nonostante lo svantaggio iniziale di 2-0 contro il Parma di Fabio Liverani. Il giornalista Matteo Marani dagli studi di “Sky Sport” ammette l’errore evidente dell’arbitro ma si sofferma su quelli difensivi dei nerazzurri. Poi dice la sua anche su Christian Eriksen.

SU ERIKSEN – L’Inter pareggia in casa contro il Parma nonostante il vantaggio iniziale degli ospiti. Marani dagli studi di Sky commenta l’ennesima prestazione deludente del centrocampista danese: «La prestazione di Christian Eriksen? Non è stata la classica partita “in contropiede” , l’Inter ha giocato a ridosso dell’area con il possesso palla, quindi è stato messo più in condizione di esprimersi al meglio un po’ come ai tempi del Tottenham. È stato particolarmente mancante sotto questo punto di vista».

QUANTI ERRORI – Inter poco convincente in difesa nonostante l’errore arbitrale, questo il parere di Marani: «Chiaro errore arbitrale però mi aspettavo molto di più dell’Inter, che ha sette punti in meno rispetto l’anno scorso e subisce quasi due gol a partita. È una squadra che produce molto sotto il punto di vista di gioco ma concretizza meno e continua a sbagliare troppo in difesa. Io penso che sicuramente l’errore arbitrale è evidente però l’Inter deve interrogarsi riguardo alcuni errori, come quello di Stefan de Vrij. È un campanello d’allarme che qualcosa dietro non gira. Le altre squadre davanti vanno spedite».