Kolarov col Parma fa il regista dell’Inter, numeri da record

Condividi questo articolo

Kolarov è stato tra i protagonisti di Inter-Parma. Il difensore è stato il regista dei nerazzurri e ha messo in campo numeri molto oltre le sue medie.

REGISTA ESTERNO – Kolarov da sempre è un giocatore di qualità, a suo agio soprattutto col pallone tra i piedi. Contro il Parma, in una gara che l’Inter ha dominato nei numeri, il serbo è stato l’uomo da cui è passata la maggior parte del gioco. La fascia sinistra è stata quella preferita dai nerazzurri per l’impostazione. Di gran lunga.

GIOCO A SINISTRA – Questa è la grafica dei tocchi di Kolarov, presa da Whoscored:

L’area d’azione del numero 11 è stata decisamente ampia. Concentrata da metà campo in su, praticamente sulla trequarti avversaria. Un’interpretazione molto offensiva del ruolo di difensore, come richiesto dal baricentro altissimo della squadra. Secondo i dati della Lega Serie A su 60 azioni offensive l’Inter è andata per 31 volte a sinistra. Una preferenza netta, che ha portato il serbo a caricarsi di responsabilità.

STATISTICHE MONSTRE – I numeri testimoniano un coinvolgimento ben oltre la norma di Kolarov. I tocchi sono 136, con 110 passaggi. Numeri che quasi doppiano il secondo tra i nerazzurri. Considerate che la media passaggi del numero 11 sta a 64,8 a gara. E prima dela sfida col Parma era attorno ai 50. Ovviamente Kolarov si è preso anche la responsabilità dei calci piazzati. Non una serata particolarmente brillante in questo, ma all’ultimo ha trovato l’assist per il 2-2 di Perisic. Per chiudere il serbo è stato anche il secondo per km percorsi con 11,286.