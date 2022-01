Kolarov, c’è una data per il suo addio. Salcedo resta allo Spezia – CdS

L’edizione odierna del Corriere dello Sport a firma di Andrea Ramazzotti fa il punto della situazione riguardo il giovane Eddie Salcedo e l’addio di Aleksandar Kolarov.

LA SITUAZIONE – L’addio di Aleksandar Kolarov era praticamente nell’area da un po’ di tempo, così dopo un lungo periodo di riflessione è arrivata la decisione finale da parte del serbo che, come sottolineato dal quotidiano romano, già lunedì risolverà il suo contratto con l’Inter e probabilmente chiuderà così la sua carriera. Continuerà a giocare, invece, il giovane Eddie Salcedo, e lo farà ancora allo Spezia. Il prodotto della Primavera dell’Inter la scorsa estate si è trasferito in prestito in Liguria e vi resterà fino al termine della stagione.

