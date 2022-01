Inter, rinnovi Brozovic e dirigenza in stand-by “causa” mercato – CdS

Inter, i rinnovi di contratto di Brozovic e quelli della dirigenza dell’Inter sono stato messi momentaneamente in stand-by a “causa” del mercato invernale. Presto gli annunci

RINNOVI – Inter, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rinnovi della dirigenza e di Marcelo Brozovic sono stati messi in stand-by vista la presenza del mercato invernale. Proprio la dirigenza tecnica è stata impegnata nel mercato in entrata e in uscita. Le trattative, comunque, vanno avanti (lentamente), ma c’è la convinzione di chiuderla in fretta. Il presidente Zhang, intanto, resterà in Italia fino al match contro il Liverpool in programma il 16 febbraio, per poi tornare in Cina continuando a seguire quotidianamente l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti