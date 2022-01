L’Inter diventa doppia con l’arrivo di Gosens e Caicedo: le formazioni – TS

L’Inter si doppia con gli arrivi di Robin Gosens e Felipe Caicedo. Come sottolineato oggi da TuttoSport, Simone Inzaghi ha ben due formazioni diverse.

DOPPIONI – L’Inter vuole essere competitiva su tutti i fronti e allungare il dominio in Italia. Dopo aver concluso di fatto le operazioni che hanno portato Robin Gosens e Felipe Caicedo in nerazzurro, Simone Inzaghi può sorridere visto che di fatto avrà a disposizione ben due formazioni diverse. Il tecnico piacentino avrà dunque un doppione per ogni ruolo, giocatori con caratteristiche differenti da poter gestire in base agli avversari e alla competizione. Gosens, difatti, sarà (al momento) il vice di Ivan Perisic sulla fascia sinistra, con Federico Dimarco che diventerà a tutti gli effetti un ricambio di Bastoni. Caicedo, invece, per i prossimi cinque mesi sarà la riserva di Edin Dzeko in attacco. Di seguito le due formazioni dell’Inter considerando titolarissimi e panchina. Manca forse un vero vice-Brozovic, ma per quello bisognerà aspettare il mercato estivo.

TITOLARISSIMI – Di seguito la formazione titolare a disposizione di Simone Inzaghi secondo TuttoSport (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

PANCHINA – Ecco la formazione di “riserva” dell’Inter (3-5-2): Radu; D’Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Darmian, Vidal, Gagliardini, Vecino, Gosens; Sanchez, Correa/Caicedo.

Fonte: TuttoSport