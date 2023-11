Klaassen può già lasciare l’Inter? Valutazioni dalla Turchia

Klaassen è arrivato all’Inter nell’ultimo giorno di mercato, ma finora ha avuto poche possibilità di mettersi in mostra. In Turchia parlano di possibile interesse da parte di un club della Super Lig.

IN USCITA? – Appena cinque presenze, tre in Serie A e due in Champions League, per un totale di 73′ più recupero. È il magro bottino di Davy Klaassen da quando è all’Inter, ossia da inizio settembre, titolare solo nel match in casa della Salernitana. Con l’olandese è arrivato un accordo annuale, più opzione per estendere il contratto per un’altra stagione. Ma non è scontato che Klaassen rimanga all’Inter così a lungo. Almeno stando a quanto afferma Sporx in Turchia, mettendo il centrocampista come obiettivo del Trabzonspor. Lì a centrocampo c’è il greco Anastasios Bakasetas, che può giocare anche più avanzato, ma è in scadenza al prossimo 30 giugno. Non è da escludere che possa già partire a gennaio, nel caso in cui non si arrivi a un accordo. Per questo motivo, il Trabzonspor valuta se provare per Klaassen nella prossima sessione di mercato oppure per la stagione 2024-2025. Da segnalare però come, negli ultimi giorni, lo stesso Klaassen abbia detto di essere contento della sua esperienza all’Inter.

