Kessié-Inter? L’agente: «Mai parlato! Non ha bisogno di essere proposto»

Si è parlato in questi giorni di possibilità Inter a parametro zero per Kessié. L’agente del centrocampista del Milan, George Atangana, parlando a Calciomercato.com ha smentito la trattativa.

NULLA DI VERO – George Atangana, agente di Franck Kessié, sta trattando il rinnovo del centrocampista col Milan. L’operazione, tuttavia, non è certo vicina alla conclusione e col contratto in scadenza al 30 giugno 2022 da gennaio l’ivoriano potrà firmare a parametro zero per la prossima stagione. Sulla vicenda si esprime in maniera netta: «Per un calciatore importante, serve sempre un contratto all’altezza. C’è stata un’offerta ufficiale da parte del club e una richiesta da parte dell’agente, ma parliamo di cifre molto lontane rispetto a quelle cui sta facendo riferimento lei. Proposto all’Inter? Un calciatore del calibro di Kessié non ha bisogno di essere proposto a nessuno. E comunque non ho mai parlato con l’Inter. Da troppo tempo si raccontano le stesse cose in modo errato. Provo dispiacere per quelli che le leggono, credendole vere».

Fonte: calciomercato.com – Pasquale Guarro