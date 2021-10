Eriksen, per la Danimarca premio in campo stasera. Poi festa: va ai Mondiali

La Danimarca festeggia due volte stasera. Al Parken di Copenaghen la nazionale di Eriksen prima riceve un premio, per come ha salvato la vita al centrocampista dell’Inter, e poi si qualifica per i Mondiali.

CELEBRAZIONE MULTIPLA – I ringraziamenti alla Danimarca, intesa come nazionale, per aver salvato la vita a Christian Eriksen proseguono a centoventidue giorni di distanza. Stasera, prima della partita contro l’Austria, in campo al Parken di Copenaghen (teatro della tragedia sfiorata il 12 giugno) è arrivata la consegna del premio Special World Fair Play Trophy, assegnato ad atleti che si sono contraddistinti in atti di valore particolari. Per Eriksen, come noto, prosegue il periodo di riposo e non è dato sapere se potrà tornare a giocare e se potrà farlo con l’Inter. Intanto, però, la Danimarca gioca anche per lui. Il 2-1 di stasera, ottava vittoria in altrettante partite di qualificazione, vale l’accesso anticipato ai Mondiali. Ed è chiaro che il CT Kasper Hjulmand e tutta la Danimarca aspetteranno, se possibile, Eriksen per il Qatar.