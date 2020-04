Kean, l’Inter ci prova? Conte lo chiede, nerazzurri preparano offerta

Secondo il tabloid inglese Express, l’Inter starebbe puntando a Moise Kean per rinforzare l’attacco in estate. Il giocatore sarebbe infatti nella lista delle richieste di Antonio Conte, specialmente se Lautaro Martinez dovesse partire in direzione Barcellona.

RITORNO IN PATRIA – Nonostante non si sappia ancora il destino del calcio italiano e come verranno organizzate la stagione in corso e la prossima, il mercato non si ferma mai. Antonio Conte avrebbe infatti individuato in Moise Kean il possibile sostituto di Lautaro Martinez, qualora l’argentino dovesse trasferirsi al Barcellona. A riportarlo sono i media inglesi, che rivelano come l’ex Juventus voglia tornare in Italia dopo una stagione flop all’Everton a causa delle difficoltà trovate nell’adattarsi alla Premier League. Secondo le notizie, l’Inter sarebbe pronta a offrire 25 milioni di sterline (circa 28,5 milioni di euro) per l’attaccante.