Cannavaro: “Inter, ecco quale fu il mio errore! Juventus? Storie non vere”

Cannavaro è l’ospite di “Casa Sky Sport” su “Sky Sport 24”. L’ex difensore dell’Inter tra le altre, oggi tecnico del Guangzhou Evergrande in Cina, ha parlato del suo passato in nerazzurro precisando una diceria sulla cessione alla Juventus

CESSIONE NEL 2004 – Le parole di Fabio Cannavaro: «La storia dell’infortunio all’Inter? La gente stupida inizia a pensare: “Faceva apposta, non voleva giocare, lo chiamava Luciano Moggi“. Queste sono cazzate dei tifosi. Chi lavora all’Inter, persone straordinarie ed eccezionali, perché la mia esperienza nerazzurra a livello umano è stata fantastica, sa cosa ho passato per un anno e mezzo. Il mio errore è stato quello di non fermarmi, avevo nove fratture da stress alla tibia. Ho giocato un anno e mezzo così e ho sofferto veramente tantissimo. La cosa che mi dispiace è che avessi fatto apposta a non giocare perché volevo andare via. Io all’Inter stavo bene ed ero consapevole di giocare in una grande squadra. Ricordo ancora oggi quando Gabriele Oriali mi disse: “So che stiamo facendo un grande errore ma la società ti ha venduto alla Juventus in uno scambio con Hector Fabian Carini, domani devi partire”. Peccato per come è andata a finire, ho trovato persone eccezionali dal primo magazziniere al cuoco. Mi dispiace che con il mio arrivo alla Juventus e le prestazioni fatte, non saltai neanche una partita… Poi venne fuori la telefonata del mio procuratore dove chiesi alla società se dovevo giocare un’amichevole. Il mio direttore chiamò Moggi e disse che avrebbe chiamato lui la società perché l’indomani ci sarebbe stato il trasferimento. Tutte le storie che son venute fuori son tutte cagate. Lì ci furono lo scambio con Carini e il fatto che feci 38 partite su 38 vincendo il campionato che non è stato assegnato. Poi andai al Mondiale, vinsi il Pallone d’Oro e il FIFA World Player. Normale l’amarezza da parte di tanti tifosi dell’Inter. Però comunque arrivammo in semifinale di Champions League il primo anno. La gente se lo dimentica».