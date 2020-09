Jurgens vicinissimo all’Inter! Operazione in chiusura: ecco i...

Jurgens vicinissimo all'Inter! Operazione in chiusura: ecco i dettagli

Piero Ausilio

Jurgens è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Il giovanissimo attaccante nell’ultima stagione è stato in prestito alla Roma, ma è di proprietà dell’Hellas Verona. Gianluigi Longari riporta i dettagli dell’operazione e la formula concordata dai nerazzurri

COLPO PER IL SETTORE GIOVANILE – Come vi abbiamo anticipato alcuni giorni fa, l’Inter è sempre più vicina a chiudere l’operazione Oliver Jurgens. Il giovane attaccante estone classe 2003 dovrebbe arrivare a titolo definitivo. Si tratta di un talento di proprietà dell’Hellas Verona che nell’ultima stagione ha giocato con la maglia della Roma. L’operazione ha subito un’accelerazione nelle ultime ore e ora è ormai in chiusura.