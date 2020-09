Inter in trattativa con il Verona per portare...

Inter in trattativa con il Verona per portare a Milano un talentuoso under 17

L’Inter pensa e lavora in prospettiva. Come riportato da Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” -, l’ultimo nome finito sul taccuino di Marotta è un giovane attaccante del Verona

COLPO PER IL FUTURO – Nome a sorpresa per il mercato dell’Inter, che è in trattativa con l’Hellas Verona per un giovane attaccante molto promettente. Si tratta di Oliver Jurgens, classe 2003 estone, già protagonista con la maglia della Roma Under 17. Nella seconda metà della scorsa stagione, terminata anzitempo a causa del Covid-19, Jurgens ha segnato quattro gol nelle prime quattro partite giocate in giallorosso. Poi il ritorno a Verona e oggi l’interessamento dell’Inter, che aspetta il sì definitivo per portarlo a Milano. Su Jurgens c’è anche l’interessamento degli inglesi del Leicester City e degli spagnoli del Valencia. A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul proprio sito. A breve verrà definito il futuro del 17enne estone. Da ricordare che i rapporti tra l’Inter e il Verona sono ottimi, e ciò può facilitare la chiusura dell’operazione per Beppe Marotta e colleghi.