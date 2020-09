Emerson Palmieri in uscita, il Chelsea lavora sulle cessioni: Inter pronta?

Emerson Palmieri Italia

Emerson Palmieri è accostato da mesi alla maglia dell’Inter. Il lavoro piace ad Antonio Conte per il 3-5-2, ma la trattativa con i nerazzurri non è ancora entrata nel vivo. Fabrizio Romano, giornalista di Sky, ha fatto il punto della situazione sul mercato in uscita del Chelsea

TANTI ESUBERI BLUES – Il mercato del Chelsea entra nel vivo. Dopo i tanti colpi in entrata, ora occorre cedere e in tutti i reparti. Fabrizio Romano fa il punto della situazione su tutti i nomi che a breve lasceranno il club inglese: nomi come Batshuayi o Bakayoko, accostato al Milan. Programmate anche le uscite di Zappacosta e Emerson Palmieri. E chissà che l’Inter non possa tornare con forza sul laterale mancino ex Roma.