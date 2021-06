Jordi Alba dice addio? Barcellona individua il sostituto: la situazione

Jordi Alba è stato accostato all’Inter negli scorsi giorni, un’ipotesi addio che il Barcellona starebbe tenendo in considerazione.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sport, il futuro di Jordi Alba sarebbe incerto. Accostato all’Inter negli scorsi giorni da un altro quotidiano spagnolo (vedi articolo), il Barcellona avrebbe individuato in José Luis Gayà il sostituto ideale del terzino sinistro blaugrana.

POSIZIONI – Tuttavia al momento le posizioni del club catalano e del Valencia sarebbero molto distanti. Infatti questi ultimi vorrebbero solo cash nell’affare e non uno scambio con Martin Braithwaite (non sgradito a priori) per abbassare il costo dell’operazione di calciomercato.

Fonte: Sport.es – Lluís Miguelsanz