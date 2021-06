Hakimi al PSG, Inter su tre profili. Rischio addio anche per un altro big?

Achraf Hakimi al PSG è ormai un operazione di calciomercato in dirittura d’arrivo, quindi l’Inter dovrà sostituire l’esterno marocchino.

CESSIONE – Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset”, l’addio di Achraf Hakimi all’Inter dovrebbe avvenire domani. L’esterno sarebbe atteso a Parigi per le visite mediche di rito. Poi la firma sul contratto da 8 milioni di euro più 2 di bonus fino al 2026. Al club nerazzurro invece andranno 60 milioni di euro più 10 di bonus. Di questi 8 facilmente raggiungibili e 2 più complicati, ma alla portata.

SOSTITUTO – Ora il club nerazzurro dovrà cercare un sostituto al laterale marocchino. Tre sarebbero i profili seguiti da Marotta e Ausilio, vale a dire Zappacosta, Lazzari, fortemente richiesto da Simone Inzaghi, e Dumfries.

BIG – Da vedere se verrà ceduto (in caso di offerte importanti) anche un altro big, in primis Lautaro Martinez, che però dovrebbe restare in maglia nerazzurra.

Fonte: SportMediaset.it