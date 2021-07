Joao Mario fumata bianca vicina? Dirigenti del Benfica incontrano l’Inter

Joao Mario potrebbe lasciare l’Inter nei prossimi giorni per trasferirsi al Benfica. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, i dirigenti del club portoghese, come riporta il sito di Gianluca Di Marzio sono a Milano per trovare la quadra con i nerazzurri.

CI SIAMO? − La fumata bianca per la trattativa tra Inter e Benfica per Joao Mario può arrivare nei prossimi giorni. Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, i dirigenti delle Aquile sono arrivati a Milano per parlare con la società nerazzurra e trovare la quadra definitiva dell’operazione. Il Benfica ha già trovato l’accordo con il giocatore e, adesso, manca quello definitivo con l’Inter. Il centrocampista è una richiesta dell’allenatore portoghese Jorge Jesus ed è presente anche in città l’ex giocatore del Milan Rui Costa.