Inter, Suning cede il 17% delle sue quote ad un Fondo di investimento

Suning, proprietaria dell’Inter, ha deciso di cedere il 17% delle sue quote ad un fondo, composto sia da privati che da esponenti del governo cinese. Tra di loro, anche colossi come Alibaba e Xiaomi

FONDO − Suning.com ha deciso di cedere il 17% delle sue quote ad un gruppo di investitori, sia privati che esponenti del governo cinese. Il fondo, che comprende colossi del calibro di Alibaba, Haier, Xiaomi e TCL è intervenuto con un acquisto di quote di 1,14 miliardi di euro. Come riporta “Bloomberg”, nessuna delle aziende coinvolte avrà una quota di controllo sulla società, che rimane a Zhang Jindong. Tuttavia, il peso del chairman del gruppo (e proprietario dell’Inter) diminuirà all’interno della società