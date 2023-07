Inzaghi, scelte tattiche dietro il mercato: ecco perché Frattesi − TS

Inzaghi incide sul mercato dell’Inter e Davide Frattesi diventa così la scelta preferita del club nerazzurro per incastri ben precisi. Il modulo, le scelte tattiche, l’inserimento di qualsiasi profilo selezionato ha uno studio dietro, come notato anche da Tuttosport.

SCELTE TATTICHE − Simone Inzaghi ha inciso molto, com’è giusto che sia, nelle scelte che poi l’Inter ha compiuto in ottica calciomercato. Marcus Thuram è subentrato a Edin Dzeko, Davide Frattesi è diventato così il sostituto perfetto per lo spazio lasciato vuoto a centrocampo con il passaggio di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Se il croato è partito, è perché Inzaghi ha reso Hakan Calhanoglu un perfetto suo sostituto in cabina di regia, lasciando poi libero il posto di mezzala che prenderà proprio l’ex neroverde. Il 3-5-2 è il modulo perfetto per un giocatore come Frattesi e il tecnico nerazzurro lo sa bene, come sottolineato anche da Tuttosport.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi