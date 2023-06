L’Inter vuole Frattesi: pranzo in corso tra Frosinone e Sassuolo − Sky

La redazione di Sky Sport ha fatto sapere che è in corso, in queste ore, un pranzo tra il Sassuolo e il Frosinone. L’Inter vuole Davide Frattesi e Samuele Mulattieri può essere la chiave (vedi QUI). Le ultime novità.

PRANZO IN CORSO − Secondo quanto riferito da Sky Sport, è in corso un pranzo proprio in queste ore tra Frosinone e Sassuolo. Protagonista dei colloqui è Samuele Mulattieri e non solo. L’attaccante classe 2000 piace tanto al club di Serie A. Questa la situazione per lui: è stato riscattato dal Frosinone ma sarà contro riscattato dall’Inter, proprio per andare poi eventualmente in neroverde. Tutto questo è il piano di Marotta e Ausilio per arrivare al cartellino di Davide Frattesi.