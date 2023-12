Inter, tre meritati rinnovi. La data di chiusura non è un caso! – TS

L’Inter ha rinnovato la sua promessa d’amore con Dimarco, Darmian e Mikhtaryan. TuttoSport evidenzia un particolare sul rinnovo di contratto di quest’ultimo.

RINNOVI – Quella di ieri è stata una giornata particolarmente proficua ed importante in casa Inter, fatta di conferme e amorevoli dichiarazioni. Dalla sede di Viale della Liberazione, infatti, nel corso della giornata sono arrivate le ufficialità di ben tre rinnovi. In ordine, c’è stata la firma prima di Federico Dimarco, poi di Matteo Darmian e, infine, di Henrikh Mikitaryan. Il centrocampista italiano, nonché grande tifoso nerazzurro, ha prolungato con l’Inter fino al 2027 a 4 milioni di euro. Mentre il jolly di Simone Inzaghi ha messo la firma per un contratto fino al 30 giugno 2025, mantenendo lo stipendio attuale di circa 2,5 milioni di euro all’anno.

BENEFICIO – A chiudere il giorno dei rinnovi ci ha pensato Mkhitaryan, che ha rinnovato con l’Inter fino al 2026 per 3,5 milioni di euro, più bonus, a stagione. Inoltre, come fa notare TuttoSport, il club nerazzurro potrà beneficiare ancora del Decreto Crescita (della cui abrogazione si è tanto discusso in questi ultimi giorni) per il pagamento dell’armeno, in quanto la pratica rinnovo è stata conclusa prima del prossimo 1° gennaio.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna